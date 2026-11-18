Trước đó, vào khoảng 15h20’ ngày 15/11, tại đoạn đường làng Obung, xã Ia Ko hai thanh niên điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa an toàn của bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Xử phạt và tịch thu phương tiện liên quan đến thiếu niên 14 tuổi chạy xe bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm. (Ảnh: Đội CSGTĐB số 1).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Đội CSGTĐB số 1 phối hợp với Công an xã Ia Ko vào cuộc xác minh người và phương tiện liên quan. Qua xác minh, xác định người điều khiển phương tiện là H.Q.A. (SN 2012, trú tại xã Ia Ko).

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với H.Q.A. về các hành vi: Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ 16 tuổi.

Đối với chủ phương tiện, cơ quan chức năng xác định người này đã giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Từ các nội dung trên, H.Q.A. bị áp dụng hình thức phạt cảnh cáo và tịch thu phương tiện; chủ phương tiện bị xử phạt 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giáo dục con em; tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định của pháp luật. Việc thiếu quan tâm, buông lỏng quản lý không chỉ khiến trẻ có nguy cơ vi phạm pháp luật mà còn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe.