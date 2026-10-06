Ngày 6/10, Công an phường Kim Long, TP Huế vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.C.Q (trú phường Kim Long) vì chia sẻ video nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, chở 3 trên xe máy lên TikTok để câu view.

Xử phạt thanh niên chia sẻ video nhóm thanh thiếu niên mang dao "diễu phố" để câu view.

Theo lực lượng Công an phường Kim Long, qua công tác xác minh, làm việc với các thanh thiếu niên có hành vi cầm hung khí, trong đó có dao phóng lợn, chở 3 người trên xe máy lưu thông trên các tuyến đường ở TP Huế.

Qua đó, Công an phường Kim Long phát hiện L.C.Q đã chia sẻ một video liên quan đến vụ việc lên mạng xã hội TikTok.

Theo cơ quan công an, việc chia sẻ video của L.C.Q nhằm thu hút lượt thích, lượt xem và tạo tương tác trên mạng xã hội. Nội dung này được xác định gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Làm việc với cơ quan công an, L.C.Q đã nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, tiến hành gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 330/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Công an phường Kim Long đã ra quyết định xử phạt L.C.Q số tiền 7,5 triệu đồng.

Theo đó, Công an phường Kim Long khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh, video. Những nội dung có tính chất kích động, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.