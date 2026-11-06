Xử phạt tài xế xe tải leo vỉa hè ở TP.HCM qua tin báo của người dân

Ngày 6/11, Đội CSGT Phú Lâm, Phòng CSGT Công an TP.HCM thông tin đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe tải có hành vi điều khiển phương tiện đi trên vỉa hè.

Công an TP.HCM xử phạt tài xế lái xe tải chạy trên vỉa hè. (Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông)

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Đội CSGT Phú Lâm khẩn trương xác minh thông tin phản ánh trên không gian mạng về xe ô tô tải biển số 50E-505.23 có hành vi chạy trên vỉa hè.

Qua xác minh, khoảng 13h30 ngày 31/10, tại đường Lê Đức Anh, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, ông N.Q.V. (SN 1990, trú tại phường An Phú Đông, TP.HCM) cầm lái xe tải biển số 50E-505.xx lưu thông trên vỉa hè.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT Phú Lâm đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông V. về hành vi “Điều khiển xe đi trên vỉa hè”, quy định tại điểm d, khoản 6, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Với hành vi này, tài xế đối diện mức phạt tiền từ 6-8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Đội CSGT Phú Lâm, việc tiếp nhận, xác minh và xử lý các thông tin phản ánh của người dân góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Người dân có thể tiếp tục gửi thông tin, hình ảnh về các hành vi vi phạm giao thông đến cơ quan chức năng để được xác minh, xử lý theo quy định.