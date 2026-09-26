Xử phạt tài xế xe tải làm rơi vãi đất xuống đường Cộng Hòa

Đội CSGT Tân Sơn Nhất lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. về hai hành vi chở đất đá không che đậy và làm rơi vãi đất đá xuống đường. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 22 giờ 45 phút ngày 21/9, Đội CSGT Tân Sơn Nhất nhận tin báo về việc xe tải tự đổ làm rơi vãi đất trên đoạn đường Cộng Hòa, trước các số nhà 508 - 534, phường Tân Bình.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an phường Tân Bình tổ chức cô lập khu vực, cảnh báo, phân luồng giao thông; đồng thời phối hợp đơn vị quản lý hạ tầng đường bộ khắc phục sự cố. Do mưa lớn, đất rơi vãi nhão thành bùn, bám trên mặt đường gây trơn trượt, khiến việc thu dọn gặp nhiều khó khăn.

Qua trích xuất camera, Đội CSGT Tân Sơn Nhất xác định xe tải ben biển kiểm soát 51L-769.2X liên quan vụ việc. Ngày 22/9, ông N.B.T. (sinh năm 1982, ngụ xã Xuân Thới Sơn), người điều khiển phương tiện, đã đến làm việc và thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo lời khai, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21/9, ông T. điều khiển xe chở đất trên đường Cộng Hòa, hướng từ Vòng xoay Lăng Cha Cả về Ngã tư An Sương. Khi đến trước số nhà 508, xe bị bung bửng khiến đất rơi vãi trên đoạn đường khoảng 200 m. Do trời mưa, ông T. không biết sự cố và tiếp tục điều khiển xe đến bãi tập kết.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. về hai hành vi: Chở đất đá không che đậy và làm rơi vãi đất đá xuống đường. Tổng mức phạt là 6 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển xe tải, nhất là xe tải tự đổ (xe ben), cần kiểm tra kỹ phương tiện trước khi lưu thông, chằng buộc và che đậy hàng hóa đúng quy định, tránh để hàng hóa rơi vãi xuống đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.