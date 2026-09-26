Xử phạt tài xế xe tải làm rơi vãi đất trên đường Cộng Hòa

Ngày 26-9, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã xử phạt ông N.B.T. (sinh năm 1982, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TPHCM) về hành vi điều khiển xe tải chở đất để đất rơi vãi khoảng 200m trên đường Cộng Hòa, gây mất an toàn giao thông.

Trước đó, lúc 22 giờ 45 phút ngày 21-9, Đội CSGT Tân Sơn Nhất nhận tin báo từ Trực ban Công an phường Tân Bình về việc xe tải làm rơi vãi đất trên đường Cộng Hòa (đoạn từ số nhà 508 đến 534), gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông.

Ban Chỉ huy Đội CSGT Tân Sơn Nhất chỉ đạo lực lượng đến hiện trường, phối hợp Công an phường Tân Bình phong tỏa khu vực, phân luồng, cảnh báo từ xa để bảo đảm an toàn; đồng thời, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng PC08 và Trung tâm Quản lý hạ tầng đường bộ TPHCM để phối hợp xử lý.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất lập biên bản, xử phạt tài xế chạy xe tải làm rơi vãi đất trên đường Cộng Hòa. Ảnh: CA

Do trời mưa lớn, đất nhão thành bùn gây trơn trượt nên sáng 22-9, Trung tâm Quản lý hạ tầng đường bộ cùng lực lượng dịch vụ công ích đã đến hiện trường thu dọn, vệ sinh mặt đường.

Trích xuất dữ liệu camera an ninh, Đội CSGT Tân Sơn Nhất xác định xe tải ben biển kiểm soát 51L-769.xx do bà N.T.L. (ngụ phường Thới An, TPHCM) làm chủ sở hữu là phương tiện gây ra sự cố. Qua làm việc, bà L. cung cấp thông tin tài xế điều khiển.

Lực lượng chức năng dọn dẹp bùn đất trên đường Cộng Hòa, sáng 22-9. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Ngày 22-9, tài xế N.B.T. đến cơ quan công an làm việc và thừa nhận hành vi vi phạm. Ông N.B.T. khai, thời điểm trên, xe bị bung bửng làm rơi vãi đất nhưng do trời mưa to không phát hiện sự cố nên ông tiếp tục chạy về bãi tập kết tại xã Đông Thạnh.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.B.T. về 2 hành vi: "Chở đất đá mà không che đậy" và "Làm rơi vãi đất đá xuống đường", với tổng mức phạt 6 triệu đồng. Ông T. đã chấp hành quyết định xử phạt và cam kết không tái phạm.