Xử phạt tài xế xe khách vượt ẩu sau phản ánh của người dân

Theo Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công An), ngay sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh và video do người tham gia giao thông cung cấp, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 khẩn trương xác minh và xử lý người điều khiển xe ô tô khách có hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt.

Cụ thể, vào hồi 11h37, ngày 28/9/2026, trong quá trình di chuyển, người điều khiển xe ô tô khách biển kiểm soát 77B-024.XX đã điều khiển xe lấn sang phần đường dành cho xe đi ngược chiều để vượt phương tiện phía trước; trong khi đó, ở chiều ngược lại đang có phương tiện lưu thông.

Quá trình làm việc, cơ quan chức năng xác định người điều khiển phương tiện trên là anh Nguyễn Thanh.H, sinh năm 1976, trú tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai và anh H đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Từ phản ánh của người dân, xử lý nghiêm tài xế có hành vi lấn làn, vượt ẩu. Ảnh: Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công An)

Đội CSGT đường bộ số 2 - Tổ Khu vực 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với a H. về hành vi "vượt xe trong những trường hợp không được vượt" quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ. Người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi vi phạm trên bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị trừ điểm Giấy phép lái xe 02 điểm (mức phạt trung bình chung là 5.000.000 đồng).

Hành vi vượt xe không đảm bảo an toàn là một trong những hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là tại các đoạn đường cong, dốc, nơi có tầm nhìn bị hạn chế hoặc khi có xe đi ngược chiều. Người điều khiển phương tiện chỉ được vượt khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn và đúng quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người điều khiển phương tiện và các đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường công tác quản lý, thường xuyên nhắc nhở người lái xe chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; không điều khiển phương tiện cố tình lấn làn, vượt ẩu, gây tai nạn giao thông.