Xử phạt tài xế xe khách sử dụng điện thoại khi lái xe trên Quốc lộ 4C

Lực lượng CSGT xử lý vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển xe sử dụng điện thoại.

Trước đó, vào hồi 12 giờ 19 phút ngày 14-10, qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên xe ô tô khách biển kiểm soát 23B-003.36 phát hiện hình ảnh người điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là anh Đ.K.H (sinh năm 1975, trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang). Vào thời điểm trên, anh H điều khiển xe khách lưu thông trên Quốc lộ 4C, theo hướng từ xã Yên Minh đi xã Đồng Văn. Khi đến Km 139+300, thuộc thôn Đoàn Kết, xã Đồng Văn, tài xế đã có các hành vi vi phạm gồm: Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe; không thắt dây đai an toàn; chở người trên xe không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai.

Cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 3 đã mời tài xế đến làm việc, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 6,8 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng ra quyết định xử phạt chị T.T.M (sinh năm 1993, trú tại xã Yên Minh), là hành khách ngồi ghế phía trước bên phải xe, số tiền 375 nghìn đồng về hành vi không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy.

Việc phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải hành khách, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.