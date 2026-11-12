Xử phạt tài xế xe khách liều lĩnh vượt xe trên cung đường đèo dốc ở Tuyên Quang

Ngày 12/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) thông tin, đơn vị đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, xác minh và xử lý trường hợp xe ô tô khách vượt xe không bảo đảm an toàn trên Quốc lộ 4C.

Trước đó, Cục CSGT tiếp nhận phản ánh của người dân trên mạng xã hội Facebook về việc một xe ô tô khách vượt xe tại đoạn đường dốc, cong, cua trên Quốc lộ 4C, trong khi có phương tiện đi ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, xác minh, xử lý.

Video xe khách liều lĩnh vượt xe trên cung đường đèo dốc ở Tuyên Quang. Nguồn video: Cục CSGT

Thực hiện chỉ đạo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang giao Đội CSGT đường bộ số 3 xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 11/11, lực lượng chức năng đã mời anh B.V.H. (sinh năm 1991, trú tại xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang), người điều khiển xe ô tô khách biển kiểm soát 23H-014.xx, đến trụ sở Tổ CSGT Quản Bạ để làm việc.

Qua xác minh, khoảng 16h14 ngày 1/11, anh B.V.H. điều khiển xe khách lưu thông trên Quốc lộ 4C theo hướng từ phường Hà Giang 1 đi xã Cán Tỷ. Khi đến Km54, đoạn qua thôn Thèn Phàng, xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang, tài xế đã thực hiện hành vi vượt xe tại đoạn đường dốc, cong, cua, có phương tiện đi ngược chiều, không bảo đảm an toàn giao thông.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế B.V.H. về hành vi “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt”.

Theo điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe hạng D của tài xế để thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Cục CSGT khuyến cáo, hành vi vượt xe tại các đoạn đường đèo dốc, đường cong, cua khuất tầm nhìn, đặc biệt khi có phương tiện đi ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người điều khiển phương tiện cần quan sát kỹ, chỉ vượt xe khi đủ điều kiện an toàn và tuyệt đối không vượt tại những vị trí pháp luật cấm.

Đối với người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, việc chấp hành nghiêm quy định về vượt xe không chỉ bảo đảm an toàn cho bản thân mà còn trực tiếp bảo vệ tính mạng, sức khỏe của hành khách và những người cùng tham gia giao thông.