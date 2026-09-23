Xử phạt tài xế xe khách chuyển làn không bảo đảm khoảng cách an toàn

Sáng 23/9, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 vừa lập biên bản xử phạt anh N.T.L. (SN 1997, xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai) do điều khiển ô tô khách chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, ngày 13/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 tiếp nhận phản ánh của công dân về hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của xe ô tô khách biển kiểm soát 99H-168.xx.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành xác minh thông tin liên quan đến phương tiện và hành vi được phản ánh. Qua xác minh, ngày 22/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 đã mời lái xe N.T.L. đến làm việc để làm rõ nội dung vụ việc.

Xử phạt lái xe khách "vượt ẩu" không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tại buổi làm việc, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe N.T.L. về hành vi chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau khi chạy trên đường cao tốc.

Với hành vi vi phạm giao thông trên, lái xe N.T.L. bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe, theo quy định tại điểm g khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, việc tiếp nhận, xác minh và xử lý phản ánh của người dân góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc. Qua đó, lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm được phản ánh, góp phần nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện.