Xử phạt tài xế xe khách chạy quá giờ quy định

Lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản, xử phạt tài xế Q.N.P

Trước đó, lúc 14 giờ 40 ngày 18-10, sau khi tiếp nhận dữ liệu từ Cục CSGT (Bộ Công an) về dấu hiệu vi phạm của phương tiện trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Phòng CSGT Công an tỉnh Khanh Hòa đã triển khai lực lượng dừng xe để kiểm tra, xác minh. Qua làm việc, tài xế Q.N.P thừa nhận hành vi điều khiển ô-tô kinh doanh vận tải quá thời gian quy định (lái xe liên tục quá 4 giờ).

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Q.N.P về hành vi nêu trên với mức phạt 4 triệu đồng. Đồng thời, lập biên bản xử phạt chủ xe về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe quá thời gian quy định, mức phạt 10 triệu đồng.

Tổng mức phạt đối với 2 hành vi là 14 triệu đồng. Tài xế Q.N.P cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.