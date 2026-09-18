Xử phạt tài xế xe buýt vượt phải sai quy định trên Quốc lộ 3

Phòng CSGT - Công an Tp.Hà Nội đã làm rõ, lập biên bản xử phạt tài xế xe buýt có hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép trên Quốc lộ 3, thuộc địa phận xã Đông Anh.

Cụ thể ngày 17/9/2026, trên mạng xã hội xuất hiện video phản ánh xe buýt biển kiểm soát 29B-094.65 có hành vi vượt xe không đúng quy định khi lưu thông trên Quốc lộ 3, đoạn qua địa bàn xã Đông Anh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ.

Hình ảnh xe buýt vượt phải, được camera hành trình của người dân ghi lại.

Qua công tác xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã xác định người điều khiển xe buýt biển kiểm soát 29B-094.65 là anh N.V.K. (sinh năm 1973, trú tại Hà Nội), đồng thời mời đến cơ quan Công an để làm việc.

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.V.K. về hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Với hành vi vi phạm trên, người điều khiển xe ô tô bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là người điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách, cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; chủ động quan sát, thực hiện đúng quy định khi vượt xe, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật.