Xử phạt tài xế vượt xe nguy hiểm trên Quốc lộ 6

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận phản ánh của Cục CSGT và quần chúng nhân dân trên mạng xã hội về xe ô tô BKS 30H-349.XX có hành vi vượt xe tại đoạn đường dốc, cong, cua, nơi hạn chế tầm nhìn.

Sự việc xảy ra khoảng 17h10 ngày 17/9/2026, tại Km249+200 Quốc lộ 6, thuộc xã Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Đội CSGT đường bộ số 2 đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Qua đó, xác định người điều khiển phương tiện là ông N.Đ.L, SN 1985, trú tại thôn Đồng Tân, xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với ông N.Đ.L về hành vi “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt”.