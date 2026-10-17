Xử phạt tài xế vượt ẩu gây xôn xao mạng xã hội

Ngày 17/10, Công an TP Đồng Nai thông tin Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.N.H.C. (35 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi điều khiển ô tô khách vượt xe trong những trường hợp không được vượt.

Chiếc xe khách vượt ẩu được camera người dân ghi lại. Ảnh: CACC.

Trước đó, trang Fanpage Phòng CSGT công an thành phố Đồng Nai tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, kèm đường dẫn bài đăng trên Fanpage, về hành vi vi phạm giao thông của một ô tô khách.

Theo nội dung phản ánh, khoảng 14h10 ngày 11/10, tại quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Vinh, thành phố Đồng Nai, ô tô khách biển số 50H-673.xx có hành vi vượt xe trong trường hợp không được phép.

Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại.

Tài xế xe khách làm việc tại Đội CSGT đường bộ số 2. Ảnh: CACC.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2 đã tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.N.H.C. theo quy định.

Theo đó tài xế bị phạt tiền 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.