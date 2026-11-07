Xử phạt tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe

Trước đó, sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông về việc xác minh thông tin phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên mạng xã hội Facebook, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc.

Hình ảnh nữ tài xế sử dụng điện thoại khi lái ô tô được cắt từ video phản ánh vi phạm.

Qua xác minh, khoảng 20 giờ ngày 26/10/2026, tại đường 25/10, phường Thủy Nguyên (Hải Phòng), chị P.T.H. (sinh năm 1983) lái ô tô 15K-008.xx sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

Chị H. được mời đến cơ quan công an làm việc và thừa nhận hành vi vi phạm như nội dung phản ánh. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nữ lái xe về hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Theo điểm h khoản 5 điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô có hành vi sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện đang di chuyển bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.