Xử phạt tài xế quay đầu xe tải trên cao tốc

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông về tiếp nhận, xác minh và xử lý phản ánh vi phạm giao thông qua mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh vụ việc xe tải quay đầu trên cao tốc Liên Khương ngày 22/9/2026.

Hình ảnh tài xế quay đầu xe ô tô tải trên đường cao tốc Liên Khương.

Ngày 2/10, tổ công tác tiến hành xác minh hiện trường và video do người dân cung cấp.

Kết quả xác minh xác định nội dung video phản ánh đúng sự việc, không có dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa. Lực lượng chức năng sau đó tra cứu thông tin chủ phương tiện, gửi thông báo và giấy mời những người liên quan đến làm việc.

Ngày 23/10, anh N.V.T (sinh năm 2000, trú tại xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng), chủ xe tải biển số 49H-02230, cùng anh P.H.D. (sinh năm 1982, trú tại xã Tân Hội), người điều khiển xe tại thời điểm vi phạm, đã đến cơ quan công an làm việc.

Tại đây, anh N.V.T xác nhận đã giao xe cho anh P.H.D điều khiển vào ngày 22/9. Tài xế P.H.D thừa nhận hành vi quay đầu xe tại nơi không được phép trên đường cao tốc và chấp hành việc xử lý theo quy định.

Công an làm việc với tài xế vi phạm.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế P.H.D về hành vi quay đầu xe trên đường cao tốc, theo điểm đ khoản 11 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Theo quy định được cơ quan chức năng viện dẫn, hành vi này bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

CSGT Lâm Đồng khuyến khích người dân tiếp tục cung cấp hình ảnh, video phản ánh các hành vi vi phạm giao thông để lực lượng chức năng xác minh, xử lý theo quy định, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.