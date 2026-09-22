Xử phạt tài xế ôtô đi sai phần đường, cãi nhau với người đi đúng

Từ thông tin được cung cấp, Đội CSGT đường bộ số 10 đã xác minh và xác định người lái chiếc ô tô biển số 30L-310.XX là ông N.V.T. Người này được mời đến trụ sở đơn vị để làm việc.

Tại cơ quan công an, ông N.V.T. thừa nhận mình đã điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định. Tài xế cam kết không tái phạm và chấp hành việc xử lý của lực lượng chức năng.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 10 lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.T về hành vi “Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định”.

Theo quy định hiện hành, hành vi này bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Cục CSGT cho biết việc tiếp nhận thông tin do người dân cung cấp qua các kênh phản ánh giúp lực lượng chức năng có thêm nguồn để phát hiện, xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm giao thông. Qua đó, cơ quan chức năng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.