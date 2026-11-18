Theo đó, vào lúc 15 giờ 13 phút ngày 16-11, tại Km 1116 + 450, đường ngang cảnh báo tự động thuộc khu gian Tân Vinh – Vân Canh (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai), tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh, xe ô tô tải mang BKS 81H-02138 đã va chạm, làm hỏng cần chắn đường sắt.

Lực lượng CSGT làm việc với V.T.B

Tiếp nhận phản ánh từ camera ngành đường sắt, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai xác minh, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, ngày 17-11, Trạm CSGT Tuy Phước đã mời V.T.B. đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, B. thừa nhận là người điều khiển xe ô tô tải có mui mang BKS 81H-02138 tại thời điểm và địa điểm nêu trên, đồng thời xác nhận hành vi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ làm hỏng cần chắn.

Căn cứ kết quả xác minh, Trạm CSGT Tuy Phước đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với V.T.B. về hành vi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ làm hỏng cần chắn, quy định tại điểm a khoản 10 Điều 13 Nghị định số 81/2026/NĐ-CP ngày 19-3-2026 của Chính phủ.

Với hành vi vi phạm này, người điều khiển phương tiện bị áp dụng mức phạt tiền từ 20 đến 25 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng theo quy định.

Hà Vy