Xử phạt tài xế ô tô khách vượt xe như bão trên Quốc lộ 20

Trước đó, Phòng CSGT - Công an TP Đồng Nai tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, kèm đường dẫn bài đăng trên Fanpage “Hội tài xế Đồng Nai 60” về hành vi vi phạm giao thông của một ô tô khách.

Xe ô tô khách vượt xe không đúng quy định trên tuyến Quốc lộ 20. (Ảnh cắt từ clip)

Theo nội dung phản ánh, khoảng 14h10 ngày 11/10/2026, trên quốc lộ 20 đoạn qua xã Phú Vinh, TP Đồng Nai, xe ô tô khách biển số 50H-673.xx có hành vi vượt xe trong trường hợp không được phép. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại.

Trong clip, ô tô khách trên chạy với tốc độ rất nhanh và vượt một xe ô tô tải chạy cùng chiều, rồi lấn sang phần đường hướng ngược lại. Lúc này có mô tô khác đang lưu thông trên làn đường hướng ngược lại, lập tức ô tô khách đã lao thẳng sang lề đường bên trái gây nguy hiểm cho người đi đường, nhưng rất may không xảy ra tai nạn.

CSGT Công an TP Đồng Nai lập biên bản xử phạt tài xế xe khách vượt xe sai quy định.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2 đã tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế N.N.H.C. Căn cứ quy định, hành vi điều khiển ô tô khách vượt xe trong trường hợp không được vượt bị phạt tiền 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.