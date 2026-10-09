Xử phạt tài xế lái xe ngược chiều trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

Ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc. Ảnh cắt từ clip Cục Cảnh sát giao thông

Xử phạt 40 triệu đồng tài xế lái xe ngược chiều trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

Tiếp nhận thông tin phản ánh về trường hợp lái xe ngược chiều trên cao tốc, xác định đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã khẩn trương kiểm tra, tra cứu thông tin chủ phương tiện và yêu cầu người điều khiển phương tiện đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định người điều khiển phương tiện là anh N. H. L.

Ngày 7/10, tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N. H. L. về hành vi điều khiển ô tô biển kiểm soát 18A-134.xx đi ngược chiều trên đường cao tốc vào hồi 14h29 ngày 6/10 tại Km260 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn.

Hành vi trên được xác định vi phạm điểm đ khoản 11 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, với mức xử phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Khuyến cáo của cảnh sát giao thông về hành vi lái xe ngược chiều trên cao tốc

Cảnh sát giao thông khuyến cáo rằng điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên đường cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến va chạm trực diện và gây hậu quả nghiêm trọng. Người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ quy định, đi đúng phần đường, làn đường và hướng lưu thông.

Khi lưu thông trên cao tốc, các tài xế nên chủ động sử dụng các ứng dụng bản đồ để tránh tình trạng đi nhầm đường hoặc bỏ lỡ lối ra.

Nếu đi nhầm vào đường cao tốc hoặc bỏ lỡ lối ra, tài xế nên tiếp tục lái xe theo đúng chiều lưu thông đến lối ra tiếp theo, thay vì sửa sai bằng một cái sai nghiêm trọng hơn là lái xe đi ngược chiều hoặc đi lùi trên cao tốc.