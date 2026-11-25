Ngày 25/11, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông N.V.S. (trú tại phường Phú Xuân, TP Huế), là quản trị viên nhóm mạng xã hội Facebook “Garage Sale in Huế” do buông lỏng kiểm duyệt, không kịp thời ngăn chặn và gỡ bỏ video có nội dung nhạy cảm, đồi trụy liên quan đến vụ việc bắt ghen trên xe ô tô VF3.

Quản trị viên nhóm mạng xã hội Facebook “Garage Sale in Huế” tại cơ quan Công an.

Trước đó, trên không gian mạng lan truyền các video, hình ảnh nhạy cảm của một đôi nam nữ trên xe ô tô VF3. Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế phát hiện tại nhóm Facebook “Garage Sale in Huế”, tài khoản “Mỹ Thuận Lê” đã đăng tải đoạn video có thời lượng 7 phút 32 giây ghi lại cảnh bắt ghen đôi nam nữ có hành vi nhạy cảm.

Xác định đây là bài viết có nội dung tiêu cực, đồi trụy, cơ quan Công an đã tiến hành xác minh và làm việc với ông N.V.S, là quản trị viên chính của nhóm Facebook “Garage Sale in Huế”.

Trước đó Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đã xử lý 2 chủ tài khoản Facebook lan truyền video đồi trụy.

Tại cơ quan Công an, ông S thừa nhận việc buông lỏng kiểm duyệt, không triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ video, hình ảnh vi phạm trên hội, nhóm do mình quản lý, điều hành là hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông N.V.S về hành vi “quản lý, điều hành nhóm nhưng không triển khai biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ các thông tin có nội dung vi phạm pháp luật”, quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trước đó, vào đầu tháng 11 vừa qua, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế cũng đã làm rõ chủ tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” là bà N.T.T.M.X (trú tại phường Thuận An, TP Huế) và Facebook “Ni SeVen” là ông N.Đ.L (trú tại phường Thuận Hóa, TP Huế) đăng tải bài viết kèm hình ảnh nhạy cảm của một đôi nam nữ trong xe ôtô VF3.

Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đã phối hợp Công an phường Thuận Hóa và Công an phường Thuận An mời 2 người này đến cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, bà X và ông L thừa nhận hành vi đăng tải nội dung bài viết trên là vi phạm pháp luật.