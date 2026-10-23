Xử phạt phương tiện đường thủy không trang bị đủ áo phao

Ngày 23/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng chức năng vừa tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông đường thủy tại đặc khu Phú Quý, qua đó phát hiện và xử phạt một tổ chức 1,5 triệu đồng do không trang bị đủ áo phao theo quy định.

Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra trang thiết bị an toàn, phao cứu sinh trên phương tiện.

Trước đó, từ ngày 19 - 21/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng Công an đặc khu Phú Quý tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Lực lượng liên ngành tổ chức 3 ca tuần tra với 18 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Nội dung kiểm tra tập trung vào giấy tờ đăng ký, đăng kiểm phương tiện; bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người điều khiển phương tiện; nồng độ cồn và các điều kiện bảo đảm an toàn khi hoạt động trên tuyến.

Tổ công tác đồng thời kiểm tra trang thiết bị cứu sinh, phương tiện phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện đường thủy nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hành khách và thuyền viên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tổ chức về hành vi không trang bị đủ áo phao theo quy định. Tổ chức này bị xử phạt 1,5 triệu đồng.

Lực lượng liên ngành kiểm tra hoạt động của các phương tiện tại bến trước khi xuất bến.

Bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng liên ngành còn tuyên truyền các quy định về giao thông đường thủy, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền viên và ngư dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động, nhất là việc trang bị và sử dụng thiết bị cứu sinh.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng và công an các địa phương tăng cường tuần tra tại những tuyến, địa bàn trọng điểm, gồm khu vực cảng Vĩnh Tân, cảng cá Liên Hương, tuyến ven biển phường La Gi, xã Tân Thành và phường Mũi Né.

Hoạt động này nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực biên giới biển.