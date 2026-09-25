Xử phạt phụ huynh để học sinh chưa đủ tuổi lái xe máy

Ngày 25/9, Đội CSGT số 9 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) triển khai tổ công tác phối hợp với Công an xã Phúc Lộc tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATGT trên địa bàn, trong đó tập trung xử lý vi phạm đối với đối tượng trong độ tuổi học sinh và phụ huynh.

Tại khu vực cổng trường Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Phúc Thọ, tổ công tác đã phát hiện hơn 20 trường hợp học sinh vi phạm với nhiều lỗi khác nhau. Quá trình xử lý vi phạm, lực lượng chức tiến hành ghi hình đầy đủ đồng thời thông tin đến phụ huynh học sinh đến làm việc, giải quyết theo quy định.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực cổng trường Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Phúc Thọ.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Lê Học Sỹ (cán bộ Đội CSGT số 9) cho biết, trong số các em học sinh vi phạm, nhiều trường hợp dù chưa đủ 16 tuổi nhưng vẫn được bố mẹ giao xe máy cho điều khiển đi lại hàng ngày. Theo Nghị định 168/2024, hành vi giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông sẽ bị phạt từ 8-10 triệu đồng.

Ngoài ra còn không ít phương tiện được các em học sinh sử dụng để đi học nhưng không có biển kiểm soát.

Nhiều học sinh vi phạm giao thông bị lực lượng chức năng phát hiện.

Đơn cử như trường hợp em N.V.T. (học sinh lớp 9) cho biết, chiếc xe được mẹ mua lại của người quen. Khi mua, phương tiện đã cũ và không có biển số, sau đó gia đình giao cho em sử dụng để đi học hằng ngày.

Đối với những trường hợp sử dụng phương tiện thuộc diện phải đăng ký nhưng không có biển kiểm soát, lực lượng CSGT tuyên truyền, hướng dẫn học sinh và phụ huynh thực hiện đúng quy định. Theo quy định hiện hành, hành vi đưa phương tiện không gắn biển số tham gia giao thông đối với loại xe phải gắn biển số có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra bãi để xe trong nhà trường.

Trung tá Phạm Văn Luyến (Đội trưởng Đội CSGT số 9) cho biết, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về giao thông vẫn diễn biến phức tạp, trong đó có nguyên nhân từ sự chủ quan của một bộ phận phụ huynh. Ngoài việc xử lý trực tiếp các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT sẽ lập danh sách học sinh vi phạm để thông báo tới cơ quan quản lý giáo dục, phối hợp với nhà trường trong công tác quản lý, tuyên truyền và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật.

Đáng lưu ý, lực lượng CSGT cũng tăng cường kiểm tra các trường hợp học sinh sử dụng xe máy điện có tốc độ cao hoặc phương tiện đã bị tự ý độ, chế, “kích tốc”.

Việc thay đổi kết cấu, tính năng của xe làm gia tăng khả năng vận hành trong khi kỹ năng xử lý tình huống và nhận diện nguy hiểm của học sinh còn hạn chế có thể làm phát sinh nguy cơ mất an toàn giao thông.

Việc xử lý vi phạm giao thông diễn ra công khai trong sân trường, với sự phối hợp của phụ huynh và đại diện nhà trường.

Cảnh sát niêm phong, tạm giữ phương tiện.