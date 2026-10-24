Xử phạt nữ tài xế vừa lái ô tô vừa sử dụng điện thoại ở Đà Nẵng

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa xác minh, lập biên bản xử lý trường hợp nữ tài xế sử dụng điện thoại khi đang điều khiển ô tô.

Theo đó, sáng 24/10, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận video do người dân phản ánh qua Facebook, ghi lại hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Bà H. làm việc với lực lượng chức năng. (Ảnh: C.A)

Ngay sau đó, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh. Rất nhanh chóng, Đội Tuần tra dẫn đoàn đã mời người liên quan đến làm việc. Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là bà N.T.D.H. (SN 1992, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Làm việc với cơ quan chức năng, bà H. thừa nhận lúc 17h45 ngày 20/10, khi điều khiển ô tô mang BKS 43A-951.XX trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường, bà đã sử dụng điện thoại trong quá trình lái xe.

Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà H. Theo quy định, người vi phạm sẽ bị phạt tiền 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Qua vụ việc trên, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo: Sử dụng điện thoại khi lái xe làm giảm sự tập trung, hạn chế khả năng quan sát và xử lý tình huống, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Mỗi người tham gia giao thông hãy nâng cao ý thức tự giác, nghiêm túc chấp hành pháp luật, tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.