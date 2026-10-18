Xử phạt nhóm phụ nữ ngồi giữa đường ở đèo Hải Vân để chụp ảnh

Nhóm phụ nữ bất chấp nguy hiểm ngồi giữa đường trên đèo Hải Vân chụp ảnh.

Ngày 18/10, theo thông tin từ Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng), đơn vị đã xác minh và tiến hành xử phạt hành chính 6 phụ nữ vì ngồi giữa đường ở đèo Hải Vân để chụp ảnh.

Theo đó, 6 phụ nữ này bị xử phạt hành chính tổng cộng 1,5 triệu đồng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh 6 phụ nữ mặc trang phục tương tự nhau, ngồi bệt giữa lòng đường tại một khúc cua trên đèo Hải Vân (đoạn địa phận TP Đà Nẵng), gần di tích Hải Vân Quan để chụp ảnh.

Lực lượng Công an lập biên bản xử phạt hành chính 6 phụ nữ ngồi giữa đường chụp ảnh.

Đáng chú ý, vị trí nhóm ngồi chụp ảnh là đoạn cua có độ dốc lớn, tầm nhìn hạn chế. Trong khi đó, nhiều phương tiện, gồm: Ô tô và xe máy, vẫn lưu thông qua lại ngay sát nhóm này.

Ngay sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông, khi việc ngồi giữa lòng đường chụp ảnh có thể gây nguy hiểm cho những người này cũng như các phương tiện lưu thông.

Nhận thông tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh để xử lý.

Dài khoảng 21km nối liền TP Đà Nẵng và TP Huế, đèo Hải Vân được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan". Cung đường này thu hút du khách bởi vẻ đẹp hùng vĩ cùng di tích Hải Vân Quan nổi tiếng, nhưng cũng đầy thử thách với địa hình hiểm trở, dốc cao và nhiều khúc cua cùi chỏ nguy hiểm.