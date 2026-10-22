Xử phạt nhóm người trục lợi từ việc rao bán vé miễn phí mùa lễ hội Mường Lò

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị này vừa làm rõ 2 vụ việc liên quan đến hành vi rao bán vé vào cửa miễn phí Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 để trục lợi.

Theo đó, ngày 18.10, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp có liên quan, với tổng số tiền phạt 12 triệu đồng.

Các đối tượng làm việc với cơ quan chức năng

Cụ thể, mỗi trường hợp bị xử phạt 4 triệu đồng về hành vi lợi dụng việc tổ chức lễ hội để thu lợi bất chính. Đồng thời, cơ quan chức năng tịch thu tổng số tiền 1,7 triệu đồng.

Trước đó, chiều 15.10, qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng đăng thông tin tìm khách mua vé trên mạng xã hội Facebook.

Các tang vật, vật chứng

Sau khi nhận vé miễn phí vào khán đài C từ Ban tổ chức, các trường hợp này đăng tin rao bán trên mạng xã hội nhằm kiếm lời.

Mức giá được rao bán dao động từ 500.000-600.000 đồng/vé. Đây là hành vi trục lợi từ nhu cầu tham dự lễ hội của người dân và du khách.

Việc xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm góp phần bảo đảm trật tự lễ hội, bảo vệ quyền lợi người dân, du khách và uy tín của Ban tổ chức.