Xử phạt nhiều xe tải đi vào đường cấm, trừ điểm giấy phép lái xe

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ ùn tắc và tai nạn, Trạm CSGT Hòa Hải, Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các phương tiện xe tải lưu thông không đúng quy định, nhất là hành vi đi vào đường cấm, khu vực cấm.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát trong thời gian từ ngày 15.10 đến 30.10, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 14 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt 70 triệu đồng. Đồng thời, thực hiện trừ điểm giấy phép lái xe đối với cả 14 trường hợp theo quy định.

Nhiều xe tải đi vào đường cấm, khu vực cấm bị xử phạt

Trong khoảng nửa tháng, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 14 trường hợp vi phạm

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe.

Qua đó, góp phần bảo đảm phương tiện lưu thông đúng tuyến, đúng thời gian quy định, không gây cản trở và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải và người điều khiển xe tải cần chủ động tìm hiểu, chấp hành nghiêm hệ thống biển báo giao thông, quy định về tuyến đường và khung giờ lưu thông.

Không vì lợi ích hoặc sự thuận tiện cá nhân mà cố tình vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến trật tự đô thị và việc đi lại của người dân.