Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm hoạt động khám, chữa bệnh

Theo công bố công khai các quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới nhất của Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, hàng loạt cá nhân và tổ chức hành nghề y tế tư nhân đã bị xử lý nghiêm minh nhằm duy trì trật tự, kỷ cương và bảo đảm an toàn cho sức khỏe nhân dân.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã xử phạt ông Tôn Thất Nguyên Khai (địa chỉ vi phạm tại Lô B1-32B-32C, tầng B1, tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn - 45A Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn) số tiền 35 triệu đồng về hành vi “Khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh”.

Công ty TNHH Phòng khám Quốc tế Amber Beauty bị phạt 60 triệu đồng.

Cũng tại địa chỉ trên, ông Lâm Phạm Phước Hùng bị xử phạt 2 triệu đồng do hành vi “Lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật”.

Trong đợt xử lý này, Công ty TNHH Phòng khám Quốc tế Amber Beauty (địa chỉ số 656/45 Cách Mạng Tháng 8, phường Nhiêu Lộc) bị phạt 60 triệu đồng. Cơ sở này đã có hành vi vi phạm “Quảng cáo có nội dung gây hiểu nhầm về tính năng, chất lượng, công dụng, tác dụng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ”. Bên cạnh hình thức phạt tiền, Sở Y tế buộc cơ sở này phải tháo gỡ, xóa quảng cáo có nội dung vi phạm nêu trên.

Đáng chú ý, tại Hộ kinh doanh Phòng Răng Việt - Nhật R (địa chỉ tổ 19, ấp Hưng Long, xã Kim Long), Phòng Kiểm tra - Pháp chế đã phát hiện vi phạm: “Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật”. Với hành vi này, cơ sở bị phạt 9,5 triệu đồng, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của ông Phan Văn Bốn trong thời hạn 2 tháng.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Thiên Nam (địa chỉ số 192 Đường 3/2, phường Rạch Dừa) bị phạt 8 triệu đồng cho 2 hành vi vi phạm: Ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động đã được cấp; lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục theo mẫu quy định.