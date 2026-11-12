Xử phạt nhiều phòng khám, bác sĩ vi phạm quy định khám, chữa bệnh

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, các quyết định xử phạt được ban hành trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2026. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn, sử dụng người hành nghề không có giấy phép, vi phạm quy định về kinh doanh dược và quảng cáo dịch vụ y tế.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Healthcare YBL - Phòng khám đa khoa Vạn Thành Sài Gòn (phường Phú Mỹ) bị xử phạt 80 triệu đồng.

Trong đó, Chi nhánh Công ty Cổ phần Healthcare YBL - Phòng khám đa khoa Vạn Thành Sài Gòn (phường Phú Mỹ) bị xử phạt 80 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép. Một bác sĩ tại phòng khám này cũng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cấp trong thời hạn 1 tháng.

Ông B.H.N (phường Nhiêu Lộc) bị phạt 15 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong 3 tháng do thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp có xâm nhập cơ thể người bệnh nhưng không được sự đồng ý bằng văn bản của người bệnh hoặc người đại diện theo quy định.

Công ty TNHH Một thành viên Paragon Premium Aesthetic Services - Phòng khám chuyên khoa Da liễu (tầng 4, số 83B Hoàng Sa, phường Tân Định) bị xử phạt 48 triệu đồng do sử dụng người hành nghề không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh và người hành nghề không đăng ký hành nghề theo quy định.

Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong 2 tháng. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề trong 1 tháng.

Công ty TNHH Một thành viên Paragon Premium Aesthetic Services - Phòng khám chuyên khoa Da liễu (tầng 4, số 83B Hoàng Sa, phường Tân Định) bị xử phạt 48 triệu đồng.

Tại lĩnh vực kinh doanh dược, Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Phytolife - Phòng khám chuyên khoa Da liễu (239 Trần Phú, phường An Đông) bị phạt hơn 67,3 triệu đồng do mua bán thuốc khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và hành nghề dược không có chứng chỉ hành nghề. Công ty còn bị buộc nộp lại hơn 2,3 triệu đồng là số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Một số cơ sở khác bị xử phạt do vi phạm quy định về quảng cáo dịch vụ y tế. Cụ thể, Địa điểm kinh doanh nha khoa 5S Lê Văn Thọ - Công ty Cổ phần 5S Sài Gòn (phường Thông Tây Hội) bị phạt 60 triệu đồng vì quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động. Cơ sở này đồng thời bị buộc tháo gỡ quảng cáo vi phạm.

Công ty TNHH Phòng khám quốc tế Amber Beauty (phường Nhiêu Lộc) cũng bị phạt 60 triệu đồng do quảng cáo có nội dung gây hiểu nhầm về tính năng, chất lượng, công dụng, tác dụng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và bị buộc tháo gỡ quảng cáo vi phạm.

Ngoài ra, ông T.T.N.K (phường Sài Gòn) bị phạt 35 triệu đồng do khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Cùng địa chỉ, ông L.P.P.H bị phạt 2 triệu đồng vì lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi đầy đủ các mục theo quy định.

Đáng chú ý, tại địa chỉ Phòng Răng Việt - Nhật R (xã Kim Long), Hộ kinh doanh Phòng Răng Việt - Nhật R bị phạt 9,5 triệu đồng do người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật vắng mặt trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định. Ông P.V.B bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong 2 tháng.

Trước đó, trong tháng 10/2026, cũng tại địa chỉ này, bà N.T.K.A đã bị xử phạt 35 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong 7,5 tháng do khám, chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn.

Qua các quyết định xử phạt, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục siết chặt công tác quản lý hoạt động khám, chữa bệnh, kinh doanh dược và quảng cáo dịch vụ y tế; đồng thời xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh và quyền lợi của người dân khi sử dụng dịch vụ y tế.