Xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống vi phạm an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra liên ngành phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn. Ảnh: D.C

Ngày 22/10, UBND phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, Đoàn Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế đã phát hiện 6 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trên cơ sở đó, Đoàn Kiểm tra liên ngành đã tham mưu UBND phường Tây Nha Trang ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với 6 cơ sở, với tổng số tiền hơn 22,7 triệu đồng.

Theo đó, các hộ kinh doanh Nguyễn Đức Hảo, Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Thị Quế (cùng ở Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung), hộ kinh doanh Ớt Xiêm Xanh do ông Hứa Quốc Thắng làm chủ và tiệm nem của bà Nguyễn Thị Thắm đều bị xử phạt 4 triệu đồng/trường hợp do vi phạm quy định về kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.

Riêng quán cơm gà Bà Ba của hộ Dương Xuân Thi bị phạt trên 2,7 triệu đồng với các hành vi Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay; sử dụng dụng cụ chế biến, ăn uống, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Theo UBND phường Tây Nha Trang, trong thời gian tới, địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống nắm bắt và có ý thức chấp hành tốt các quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình hoạt động kinh doanh.