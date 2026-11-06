Xử phạt nhà thuốc để lẫn thuốc với mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 3849/QĐ-SYT ngày 2/11/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đào Lý Ngân, chủ Nhà thuốc Nam Cường, có địa điểm kinh doanh tại số 161, tổ 18, ấp Tà Tây, phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang.

Theo quyết định xử phạt, qua kiểm tra thực tế khu vực trưng bày và tủ bán lẻ thuốc tại Nhà thuốc Nam Cường ngày 27/10/2026, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở để các sản phẩm không phải là thuốc, gồm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, xếp chung kệ với thuốc điều trị tại quầy trưng bày bán lẻ.

Hành vi này được xác định là vi phạm quy định về việc để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc đối với cơ sở có kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 59 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang quyết định xử phạt ông Đào Lý Ngân số tiền 4 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, chủ nhà thuốc còn bị buộc sắp xếp lại khu vực trưng bày, bố trí khu vực riêng cho các sản phẩm không phải là thuốc, bao gồm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Khu vực này phải có biển hiệu ghi rõ sản phẩm không phải là thuốc.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Cá nhân bị xử phạt có trách nhiệm chấp hành quyết định, nộp tiền phạt trong thời hạn quy định.

Được biết, việc bố trí, trưng bày riêng biệt giữa thuốc và các sản phẩm không phải là thuốc là một trong những yêu cầu đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ thuốc, nhằm giúp người mua nhận biết đúng tính chất từng loại sản phẩm.