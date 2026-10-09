Xử phạt người tung tin đại sứ du lịch lây bệnh hiểm nghèo cho 22 người

Công an xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trưởng công an xã này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền đối với anh L.C.H (SN 1996, trú xã Lao Bảo) do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của bà L.T.Y.N - người từng đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021.

Anh L.C.H bị cơ quan công an xử phạt theo điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Trước đó, mạng xã hội tại Quảng Trị lan truyền hình ảnh một phụ nữ kèm thông tin cho rằng người này chơi pickleball và lây bệnh AIDS cho nhiều người. Thông tin được nhiều người chụp màn hình, chia sẻ, khiến vụ việc lan rộng trên mạng xã hội.

Cán bộ Công an xã Lao Bảo làm việc với ông L.C.H. (Ảnh: Công an xã Lao Bảo)

Bà L.T.Y.N. sau đó có đơn gửi UBND xã Lao Bảo trình báo về việc tài khoản Facebook có tên “Khun Win” có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà. Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND xã Lao Bảo chuyển đơn đến Công an xã Lao Bảo để kiểm tra, xác minh, thụ lý và giải quyết.

Tiếp nhận đơn, Công an xã Lao Bảo vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với những người có liên quan. Qua xác minh, xác định anh L.C.H là người sử dụng tài khoản Facebook “Khun Win” để đăng tải nội dung vi phạm. Tại cơ quan Công an, anh H. thừa nhận hành vi đăng bài khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin.

Qua vụ việc, Công an xã Lao Bảo khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ. Tuyệt đối không lợi dụng không gian mạng để đưa tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đều có thể bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.