Xử phạt người sản xuất, phát tán video 'giang hồ', bạo lực trên mạng

Hình ảnh thể hiện có tính chất bạo lực trong video "giang hồ" do anh T đăng tải.

Ngày 12/10, Công an thành phố Quảng Ninh thông tin, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện tài khoản Facebook có tên “TN”, do anh N.A.T. (sinh năm 2003, trú tại phường Đông Triều) làm chủ, đăng tải các video, clip có nội dung giang hồ, đòi nợ, mang tính chất bạo lực nhằm mục đích “câu view”, thu hút sự chú ý.

Các video được đăng tải công khai trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt xem từ cộng đồng mạng.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, anh T. khai nhận từ tháng 6/2025 đến nay đã sản xuất, đăng tải và phát tán hơn 10 video, thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác. Nhận thức hành vi của mình vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng và pháp luật, anh T. đã tự nguyện xóa, gỡ các bài viết, video vi phạm.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 6/10/2026, Phòng An ninh mạng, Công an Thành phố Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh T. về hành vi sản xuất các video, clip có nội dung giang hồ, đòi nợ, bạo lực, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đạo đức xã hội, có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, sau đó đăng tải, phát tán trên mạng xã hội Facebook.

Cán bộ Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Quảng Ninh làm việc với người vi phạm

Việc xử phạt được thực hiện theo Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.