Xử phạt người phụ nữ sử dụng trái phép vỉa hè để trông giữ xe

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng thu tiền trông giữ xe trái phép trên địa bàn phường Cửa Nam, Công an phường Cửa Nam đã phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Người phụ nữ tại cơ quan Công an.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Cửa Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.B. (SN 1962, trú tại TP Hà Nội) về hành vi “Sử dụng tạm thời vỉa hè vào mục đích khác mà không có giấy phép”.

Hành vi trên được quy định tại khoản 12 Điều 12 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Theo quy định, hành vi vi phạm này có mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân và từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức.

Để ngăn chặn tình trạng trông giữ phương tiện trái phép, thời gian tới, Công an phường Cửa Nam sẽ tăng cường bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tập trung kiểm tra tại những địa điểm và thời điểm dễ phát sinh vi phạm.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực trông giữ phương tiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tự ý tổ chức trông giữ xe hoặc thu tiền trái phép.

Đồng thời, khuyến cáo người dân lựa chọn các điểm trông giữ phương tiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.