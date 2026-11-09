Xử phạt người phụ nữ livestream gây rối tại trụ sở UBND phường

Ngày 9/11, UBND phường Cai Lậy (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với bà P.T.T. (SN 1968, ngụ khu phố Mỹ Trang, phường Cai Lậy) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Kết quả xác minh, sáng 4/11, bà T. cùng con trai đến trụ sở UBND phường Cai Lậy để kiến nghị một số vấn đề liên quan đến trật tự đô thị. Trong quá trình làm việc, bà T. la hét, sử dụng điện thoại livestream trên mạng xã hội và có lời lẽ xúc phạm cán bộ đang làm nhiệm vụ, gây mất trật tự tại khu vực tiếp công dân, ảnh hưởng đến hoạt động giải quyết công việc của cơ quan.

Bà T. sử dụng điện thoại livestream trên mạng xã hội và có lời lẽ xúc phạm cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Công an phường Cai Lậy nhanh chóng có mặt, vận động, thuyết phục và mời bà T. làm việc. Tuy nhiên, bà T. không hợp tác và tiếp tục la hét. Công an phường đã trích xuất các đoạn video ghi nhận hành vi vi phạm của bà T., đồng thời tạm giữ một điện thoại di động.

Công an phường Cai Lậy đang tiếp tục giải quyết các nội dung trong đơn kiến nghị của bà T. theo đúng quy định pháp luật. Cơ quan chức năng cảnh báo, nếu tiếp tục có hành vi vi phạm, tùy tính chất, mức độ và căn cứ pháp luật, bà T. có thể bị xem xét xử lý nghiêm theo quy định.