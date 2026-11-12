Xử phạt người phụ nữ bán quạt ở Hồ Gươm có hành động xấu với khách du lịch

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải một clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bán quạt dạo tại khu vực Hồ Gươm, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội lớn tiếng chửi bới, thậm chí dùng quạt đuổi đánh một hướng dẫn viên du lịch đang dẫn đoàn khách nước ngoài, khiến nhiều người bức xúc.

Hình ảnh người phụ nữ bán quạt ở Hồ Gươm. Ảnh cắt từ clip.

Theo chia sẻ của hướng dẫn viên, sự việc xảy ra ngày 11-11, khi anh dẫn đoàn khoảng 18 khách nước ngoài tham quan khu vực gần Tượng đài Cảm Tử, Hồ Gươm.

Tại đây, đoàn khách gặp một phụ nữ bán quạt dạo. Người này chào bán quạt với giá 100.000 đồng/chiếc nhưng không có vị khách nào đồng ý mua.

Thấy khách không mặn mà, người phụ nữ tiếp tục chèo kéo, bám theo đoàn để mời chào. Trước tình huống này, hướng dẫn viên nói với các thành viên trong đoàn rằng chỉ nên mua quạt nếu người bán đồng ý mức giá 50.000 đồng/2 chiếc, đồng thời nhắc khách cảnh giác để tránh mua hàng với giá quá cao.

Sau lời nhắc của hướng dẫn viên, thái độ của người bán quạt bất ngờ thay đổi. Người này lớn tiếng, liên tục sử dụng những lời lẽ thô tục để xúc phạm hướng dẫn viên.

Bà Hà Thị Th. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Đáng chú ý, người phụ nữ cầm quạt trên tay, nhiều lần gõ vào camera điện thoại đang ghi hình, đồng thời buông lời khiếm nhã, xúc phạm gia đình hướng dẫn viên.

Sự việc chỉ dừng lại khi một số du khách nước ngoài trong đoàn lên tiếng can ngăn, người phụ nữ mới chịu rời đi.

Sáng 12-11, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, sau khi nắm bắt thông tin về đoạn clip phản ánh một phụ nữ bán quạt có thái độ và lời lẽ không chuẩn mực với hướng dẫn viên du lịch, Công an phường Hoàn Kiếm đã khẩn trương xác minh, khoanh vùng người liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy, người phụ nữ xuất hiện trong clip là Hà Thị Th. (sinh năm 1987, quê xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên; hiện ở phòng 104-J7, tập thể Công ty Điện lực, số 16 ngách 44/44 phố Phúc Xá, phường Hồng Hà, Hà Nội).

Công an phường Hoàn Kiếm đã mời bà Th. đến trụ sở làm việc để làm rõ nội dung phản ánh. Qua làm việc, lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Th. về 2 hành vi.

Cụ thể, hành vi gây mất trật tự công cộng tại nơi công cộng bị xử phạt 750.000 đồng; hành vi bán hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè tại tuyến phố có quy định cấm bán hàng rong bị xử phạt 450.000 đồng. Tổng mức phạt đối với bà Th. là 1,2 triệu đồng.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, Công an phường Hoàn Kiếm đã tuyên truyền, nhắc nhở bà Th. về cách ứng xử nơi công cộng, góp phần giữ gìn hình ảnh văn minh, thân thiện của Thủ đô Hà Nội.

Thời gian tới, Công an phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tương tự, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường du lịch văn minh trên địa bàn.