Xử phạt người phụ nữ bán hàng rong, xúc phạm hướng dẫn viên du lịch tại hồ Hoàn Kiếm

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ bán hàng rong có lời nói, hành vi thiếu chuẩn mực đối với nam hướng dẫn viên du lịch tại khu vực Tượng đài Cảm tử, gần hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, khoảng 14h30 ngày 8/11/2026, chị H.T.T. (SN 1987) đang bán hàng rong tại khu vực Tượng đài Cảm tử thì tiếp cận, chào mời một nhóm du khách nước ngoài mua quạt.

Công an phường Hoàn Kiếm làm việc với chị T. để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm. Ảnh: CAHN

Tuy nhiên, nam hướng dẫn viên du lịch đi cùng đoàn cho rằng chị T. bán hàng không đúng giá. Bức xúc vì không bán được hàng, người phụ nữ này đã có những lời lẽ thô tục, xúc phạm nam hướng dẫn viên du lịch rồi rời đi.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, sáng 12/11, Công an phường Hoàn Kiếm đã làm việc với chị T. để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Hoàn Kiếm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T. về 2 hành vi.

Cụ thể, đối với hành vi gây mất trật tự công cộng, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, chị T. bị xử phạt 750.000 đồng.

Đối với hành vi bán hàng rong trên vỉa hè tuyến phố có quy định cấm bán hàng, theo điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP và Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, chị T. bị xử phạt 450.000 đồng. Tổng số tiền xử phạt đối với 2 hành vi vi phạm là 1,2 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an phường Hoàn Kiếm khuyến cáo người dân, các hộ kinh doanh nghiêm túc chấp hành quy định về trật tự công cộng, trật tự đô thị; không bán hàng rong tại những khu vực cấm, đồng thời ứng xử văn minh, lịch sự với du khách, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô an toàn, văn minh, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.