Cụ thể, đối với trường hợp người nước ngoài quá hạn tạm trú 21 ngày, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã ra quyết định xử phạt theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 21 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, với mức phạt tiền 7,5 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Du lịch ELITE tại Việt Nam về hành vi không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của pháp luật khi làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam. Hành vi này bị xử phạt theo điểm a khoản 7 Điều 21 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, với mức phạt tiền 45 triệu đồng.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Cao Bằng xử phạt người nước ngoài quá hạn tạm trú và doanh nghiệp vi phạm quy định về bảo lãnh.

Theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện việc mời, bảo lãnh người nước ngoài có trách nhiệm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục; bảo đảm tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu và nội dung đề nghị nhập cảnh, cư trú. Đồng thời, cần chủ động theo dõi, quản lý thời hạn tạm trú của người nước ngoài thuộc diện mình mời, bảo lãnh, kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng khi phát sinh vấn đề.

Thông qua các vụ việc trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động liên quan đến người nước ngoài nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc mời, bảo lãnh và quản lý người nước ngoài cư trú tại Việt Nam; không để xảy ra tình trạng quá hạn tạm trú hoặc vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh.

Việc tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường du lịch an toàn, lành mạnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.