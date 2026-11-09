Xử phạt người nước ngoài bay flycam 'chui'

Lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý trường hợp người nước ngoài vi phạm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện 1 du khách quốc tịch Trung Quốc điều khiển flycam tại đường Lê Văn Duyệt (phường Sơn Trà, Đà Nẵng), đây là khu vực thuộc phạm vi cấm bay, trong khi người điều khiển chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động bay.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng QLXNC phối hợp các đơn vị chức năng liên quan xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lập hồ sơ xử lý người vi phạm với mức phạt hành chính 25 triệu đồng, tịch thu flycam.