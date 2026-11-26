Ngày 26/11, Công an xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định xử phạt bà Đ.L.M, trú ở xã Tam Dương số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tải, chia sẻ bài viết không đúng sự thật xảy ra trên địa bàn.

Theo Công an xã Tam Dương, cháu N.N.H (con gái bà M) đang học tại Trường Tiểu học Tam Dương I.

Vừa qua, cháu H xem trên mạng xã hội thấy xảy ra một số vụ bắt cóc trẻ em và muốn được bố mẹ quan tâm nhiều hơn nên H tự nghĩ chuyện có hai người lạ mặc quần áo màu đen đến khu vực cổng Trường Tiểu học Tam Dương I - Phân hiệu Đạo Tú dụ dỗ, giả làm người quen của bố mẹ nhờ đón.

Công an xã Tam Dương làm việc với bà Đ.L.M về hành vi đăng tải, chia sẻ bài viết không đúng sự thật.

Bà M không kiểm tra, xác minh thông tin do con gái kể, vội vàng đăng tải bài viết lên Facebook cá nhân vào tối 25/11 với nội dung: “Góc cảnh báo, nay Trường Tiểu học Đạo Tú đã có bọn đến dụ dỗ con em lên xe…”

Sau khi xác minh, Công an xã Tam Dương khẳng định không có sự việc hai người lạ đến trường dụ dỗ, bắt cóc học sinh như nội dung phản ánh.

Hiện Công an xã Tam Dương đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xem xét, xử lý những trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc này.