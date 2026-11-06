Xử phạt người đăng tin sai sự thật về phạm nhân trốn trại

Ngày 6-11, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tiến hành tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.Q.H. (sinh năm 1976, trú TP. Hồ Chí Minh) với số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Lực lượng chức năng đã bắt được 3 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2, hiện vẫn đang tiến hành truy bắt đối tượng còn lại là Hồ Văn Tình.

Trước đó, ngày 28-10, ông N.Q.H. sử dụng các tài khoản Facebook và TikTok để đăng tải video, phát trực tiếp với nội dung cho rằng 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã trộm xe máy của người dân, di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và có khả năng vượt biên.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện vụ việc và tiến hành xác minh. Ngày 29-10, đơn vị phối hợp với Công an xã Diên Lâm làm việc với ông N.Q.H. Tại buổi làm việc, ông H. thừa nhận đã tiếp nhận thông tin từ một người bạn qua mạng xã hội nhưng không kiểm chứng mà sử dụng để phát trực tiếp, đồng thời cắt ghép video và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Ông H. cũng nhận thức được hành vi của mình có thể gây hoang mang dư luận, làm nhiễu loạn thông tin và ảnh hưởng đến công tác truy bắt các phạm nhân đang bỏ trốn.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 5-11, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.Q.H. với số tiền 12,5 triệu đồng.

Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không tự ý suy diễn, cắt ghép, phát tán thông tin chưa được xác thực nhằm câu view, câu like, tăng tương tác, nhất là những nội dung liên quan đến an ninh, trật tự. Khi phát hiện thông tin liên quan đến các đối tượng đang bị truy bắt, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất, không tự ý tiếp cận hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.