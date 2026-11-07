Xử phạt người đăng thông tin vị trí tuần tra của Cảnh sát giao thông

Chiều 7/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản đăng tải thông tin về vị trí lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ trong nhóm Facebook “HỘI LÁI XE ĐẤT TỔ - CHI HỘI LÁI XE THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ” nhằm giúp người tham gia giao thông né tránh việc kiểm tra, xử lý vi phạm.

Tiến hành xác minh, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định người đăng tải thông tin là Đ.M.V (SN 1990), trú tại xã Bình Phú (Phú Thọ). Làm việc với cơ quan Công an, Đ.M.V. thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với Đ.M.V, người đăng tải bài viết trên mạng xã hội.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định xử phạt Đ.M.V số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác không được sự đồng ý hoặc sai mục đích”, theo điểm e, khoản 3, Điều 96, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ. Đồng thời, yêu cầu người này gỡ bỏ bài viết vi phạm.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân không thu thập, đăng tải, chia sẻ hoặc sử dụng thông tin, hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác khi chưa được phép hoặc không đúng mục đích. Đặc biệt, không đăng tải, phát tán thông tin về vị trí, hoạt động làm nhiệm vụ của lực lượng chức năng nhằm giúp người khác né tránh hoặc cản trở công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

Người dân cần thận trọng, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ trên mạng xã hội; nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.