Xử phạt người đăng tải bài viết sai sự thật về Đại sứ Du lịch Quảng Trị năm 2021

Ông L.C.H., chủ tài khoản Facebook “Khun Win” tại Công an xã Lao Bảo. Ảnh: TTXVN

Ngày 9-10, Công an xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã xác minh làm rõ người sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của bà Lại Thị Yến Nhi (người từng đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021) là ông anh L.C.H. (1996, trú xã Lao Bảo). Căn cứ quy định của pháp luật, Công an xã Lao Bảo đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với anh L.C.H. theo điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP.

Trước đó, mạng xã hội tại Quảng Trị lan truyền hình ảnh một phụ nữ kèm thông tin cho rằng người này chơi pickleball và lây bệnh AIDS cho nhiều người. Thông tin được nhiều người chụp màn hình, chia sẻ, khiến vụ việc lan rộng trên mạng xã hội.

Ngày 5-10, Công an xã Lao Bảo tiếp nhận đơn trình báo của bà Lại Thị Yến Nhi về việc tài khoản Facebook “Khun Win” đã sử dụng hình ảnh từ trang Facebook cá nhân của bà để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của bà.

Qua xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan Công an xác định ông L.C.H. là người sử dụng tài khoản Facebook trên để đăng tải nội dung vi phạm. Tại cơ quan Công an, ông H. thừa nhận hành vi đăng bài khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin.

Theo trình bày của ông H., trong lúc làm việc, ông nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn kèm hình ảnh liên quan đến thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về “Đại sứ Du lịch”. Thấy chủ đề được nhiều người quan tâm, anh đăng trạng thái có nội dung liên quan đến “Đại sứ du lịch 2021 Tân Thành - LB” nhằm thu hút tương tác cho trang cá nhân.

Sau khi đăng tải, nhận thấy nội dung không phù hợp, ông H. đã gỡ bài, đăng thông tin đính chính và bài xin lỗi bà Yến Nhi. Ông H. thừa nhận việc đăng tải thiếu suy nghĩ đã ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người được đề cập và xem đây là bài học về trách nhiệm kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ trên mạng xã hội.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật hoặc có dấu hiệu xâm phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn và bảo đảm ANTT tại địa phương. Mọi hành vi vi phạm sẽ được lực lượng chức năng chủ động phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.