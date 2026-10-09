Xử phạt người đăng tải bài viết sai sự thật về Đại sứ Du lịch Quảng Trị

Ông L.C.H., chủ tài khoản Facebook “Khun Win” tại Công an xã Lao Bảo. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 9/10, Công an xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với anh L.C.H. (sinh năm 1996, trú tại xã Lao Bảo) do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của bà Lại Thị Yến Nhi, người từng đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021.

Quyết định xử phạt anh L.C.H. được thực hiện theo điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Trước đó, mạng xã hội tại Quảng Trị lan truyền hình ảnh một phụ nữ kèm thông tin cho rằng người này chơi pickleball và lây bệnh AIDS cho nhiều người. Thông tin được nhiều người chụp màn hình, chia sẻ, khiến vụ việc lan rộng trên mạng xã hội.

Ngày 5/10, Công an xã Lao Bảo tiếp nhận đơn trình báo của bà Lại Thị Yến Nhi về việc tài khoản Facebook “Khun Win” đã sử dụng hình ảnh từ trang Facebook cá nhân của bà để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của bà.

Qua xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan Công an xác định anh L.C.H. là người sử dụng tài khoản Facebook trên để đăng tải nội dung vi phạm. Tại cơ quan Công an, anh H. thừa nhận hành vi đăng bài khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin.

Theo trình bày của anh H., trong lúc làm việc, anh nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn kèm hình ảnh liên quan đến thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về “Đại sứ Du lịch”. Thấy chủ đề được nhiều người quan tâm, anh đăng trạng thái có nội dung liên quan đến “Đại sứ du lịch 2021 Tân Thành - LB” nhằm thu hút tương tác cho trang cá nhân.

Sau khi đăng tải, nhận thấy nội dung không phù hợp, anh H. đã gỡ bài, đăng thông tin đính chính và bài xin lỗi bà Yến Nhi. Anh H. thừa nhận việc đăng tải thiếu suy nghĩ đã ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người được đề cập và xem đây là bài học về trách nhiệm kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ trên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Lại Thị Yến Nhi cho biết đã làm việc tại Đà Nẵng khoảng 6 năm và lâu nay không về Đông Hà, Quảng Trị để tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa.

Bà đã nhận được lời xin lỗi từ chủ tài khoản “Khun Win”. Anh L.C.H. và bà Yến Nhi không quen biết nhau, việc anh H. đăng tải thông tin sai lệch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, cuộc sống và công việc của bà.../.