Xử phạt người đàn ông 'vắt chéo chân' cầm điện thoại điều khiển xe máy

Sáng 25/9, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội vừa xử phạt trường hợp người điều khiển xe máy cầm điện thoại khi đang lái xe, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Trước đó, tiếp nhận thông tin phản ánh về trường hợp người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29D2-297.xx có hành vi vi phạm giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội) đã tiến hành xác minh, đồng thời mời người điều khiển phương tiện đến làm việc.

Hình ảnh anh H.A.Q. sử dụng điện thoại khi lái xe máy.

Ngày 24/9, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định anh H.A.Q. là người điều khiển xe mô tô trên. Căn cứ theo quy định pháp luật, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người này với hai hành vi dùng tay cầm, sử dụng điện thoại khi đang lái xe và điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Với hành vi cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển xe mô tô, anh Q. bị xử phạt vi phạm hành chính 900.000 đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 7 và điểm b khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với hành vi điều khiển xe mô tô không có gương chiếu hậu bên trái hoặc có nhưng không có tác dụng, anh Q. bị xử phạt từ 500.000 đồng, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Tổng mức tiền phạt đối với hai hành vi vi phạm giao thông của anh Q. là 1,4 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm việc với người điều khiển xe máy vi phạm.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, chỉ một thoáng nhìn vào màn hình điện thoại cũng có thể khiến người điều khiển phương tiện không kịp quan sát và xử lý tình huống phát sinh trên đường. Người điều khiển xe cần kiểm tra gương chiếu hậu trước khi di chuyển, tập trung quan sát trong quá trình lái xe và dừng phương tiện tại nơi an toàn nếu cần sử dụng điện thoại.