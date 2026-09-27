Xử phạt người đàn ông không bằng lái, nồng độ cồn gấp 2,75 lần mức kịch khung

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lào Cai, trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát dịp Tết Trung thu năm 2026, lực lượng chức năng phát hiện một người điều khiển xe mô tô có nồng độ cồn 1,099 mg/l khí thở, không có giấy phép lái xe và bảo hiểm bắt buộc.

Cụ thể, vào khoảng 7h53 ngày 25/9, tại Km58+400 Quốc lộ 70, thuộc xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện anh B.Đ.T. (SN 1990) lái xe mô tô biển kiểm soát 99L2-25XX có dấu hiệu vi phạm.

Kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng xác định anh T. có kết quả 1,099 mg/l khí thở. Mức này cao gần 2,75 lần mốc 0,4 mg/l khí thở (mức nồng độ cồn có mức xử phạt kịch khung).

Ngoài vi phạm nồng độ cồn, anh T. còn không có giấy phép lái xe và không xuất trình được chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Tài xế B.Đ.T. có kết quả nồng độ cồn 1,099 mg/l khí thở. (Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai)

Căn cứ các quy định xử phạt hiện hành, lực lượng chức năng lập biên bản và xử phạt ông T. tổng cộng 12,25 triệu đồng. Trong đó, hành vi điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn trên 0,4 mg/l bị phạt 9 triệu đồng; không có giấy phép lái xe bị phạt 3 triệu đồng và không có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự còn hiệu lực bị phạt 250 nghìn đồng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện là bà N.T.T. Theo đó, chủ xe bị lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Với hành vi này, bà N.T.T. bị xử phạt 9 triệu đồng theo quy định.

Tổng số tiền xử phạt đối với người điều khiển phương tiện và chủ xe là 21,25 triệu đồng.

Theo lực lượng chức năng, vụ việc cho thấy nguy cơ mất an toàn khi người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn lái xe, trong khi không có giấy phép lái xe theo quy định. CSGT tiếp tục khuyến cáo người dân đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện và chủ xe không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện.