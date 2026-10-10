Xử phạt người đàn ông đánh cá bằng xung điện trên sông Hồng

Cảnh sát đường thủy phát hiện vụ dùng xung kích điện đánh bắt thủy sản trên sông Hồng. Ảnh: Công an Hà Nội

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 bình ắc quy, 1 bộ kích điện cùng các dụng cụ phục vụ việc đánh bắt cá. Căn cứ hành vi vi phạm, tổ công tác đã lập biên bản xử lý anh N.T.P. về hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trái quy định, với mức phạt 4 triệu đồng; đồng thời tịch thu tang vật, công cụ vi phạm theo quy định.

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân không sử dụng xung điện, kích điện để đánh bắt thủy sản. Đây là phương thức khai thác mang tính hủy diệt, làm suy giảm nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng. Người dân cần nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn môi trường trên các tuyến sông.