Ngày 20/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông vừa xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với một trường hợp cố tình điều khiển phương tiện vượt qua đường ngang khi đèn tín hiệu đỏ đã bật sáng, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn đường sắt.

Người đàn ông điều khiển xe mô tô cố tình vượt đường ngang khi tín hiệu đèn đỏ đã bật sáng và cần chắn hạ. (Ảnh cắt từ Clip)

Trước đó, ngày 19/11, tiếp nhận phản ánh từ người dân về việc một người đàn ông đi xe mô tô cố tình vượt đường ngang tại nút giao giữa đường Nguyễn Trãi và tuyến đường sắt Bắc - Nam (thuộc địa bàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Trạm CSGT Quảng Xương khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, khoảng 7h ngày 15/11/2026, ông N.V.Đ (SN 1963, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe mô tô tải BKS 36R3-96xx cố tình vượt qua đường ngang giao nhau giữa đường Nguyễn Trãi và đường sắt Bắc - Nam dù đèn đỏ đã bật sáng và cần chắn đang hạ.

Tổ công tác Trạm CSGT Quảng Xương đã làm việc với người vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt đối với ông Đ về hành vi “Vượt đường ngang khi tín hiệu đèn đỏ đã bật sáng”, quy định tại khoản 6, Điều 13, Nghị định số 81/2026/NĐ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ. Đồng thời, đơn vị đề xuất xử phạt hành chính với khung tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người tham gia giao thông nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đường sắt; tuyệt đối không vượt rào chắn, vượt đường ngang hoặc cầu chung khi đèn đỏ bật sáng hay chắn đang dịch chuyển, cũng như không dừng, đỗ, quay đầu xe trong phạm vi an toàn đường ngang nhằm phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.