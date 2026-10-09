Xử phạt người bịa đặt tin đại sứ du lịch lây bệnh hiểm nghèo cho nhiều người

Ngày 9/10, Công an xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị thông tin việc xử phạt ông L.C.H. (SN 1996, trú xã Lao Bảo), là người sử dụng tài khoản Facebook "Khun Win" để đăng tải nội dung vi phạm.

Công an xã Lao Bảo làm việc với L.C.H. Ảnh: CAXLB.

Trước đó, Công an xã Lao Bảo tiếp nhận đơn trình báo của chị Lại Thị Yến Nhi (SN 2002, trú tại xã Lao Bảo, người từng đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021) về việc tài khoản Facebook có tên "Khun Win" đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân chị.

Cụ thể, chủ tài khoản Facebook có tên "Khun Win" đã sử dụng hình ảnh từ trang Facebook cá nhân của chị Nhi để đăng kèm nội dung liên quan đến việc chơi pickleball và lây bệnh hiểm nghèo cho nhiều người. Thông tin sau đó được nhiều người chụp màn hình, chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội.

Công an xã Lao Bảo đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với những người có liên quan. Qua xác minh, xác định ông L.C.H. là người sử dụng tài khoản Facebook "Khun Win" để đăng tải nội dung vi phạm này.

Sau đó, Trưởng Công an xã Lao Bảo ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông L.C.H vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Được biết mức phạt đối với ông H. là 10 triệu đồng.

Thông qua vụ việc, Công an xã Lao Bảo khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội. Cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ.

Tuyệt đối không lợi dụng không gian mạng để đưa tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đều có thể bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.