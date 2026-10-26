Xử phạt nghiêm hành vi thả rông vật nuôi tại nơi công cộng

Đội chuyên trách bắt động vật thả rông

Mới đây, UBND phường Tam Bình đã tổ chức lễ ra quân tuần tra trên nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm, bắt động vật (ĐV) thả rông trên các tuyến đường gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và nguy cơ bệnh dại tại nhiều khu vực công cộng (KVCC) trên địa bàn. Đợt ra quân của đội lần này nhằm tăng cường công tác quản lý vật nuôi, chủ động phòng ngừa nguy cơ lây lan bệnh dại, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị. Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý những trường hợp vật nuôi thả rông tại các tuyến đường, KVCC theo quy định; đồng thời kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức trong việc quản lý, chăm sóc vật nuôi, không thả rông gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng.

Đội chuyên trách bắt vật nuôi thả rông được UBND phường Tam Bình thành lập ngày 08/10/2026; thời gian ra quân hàng ngày của đội vào 2 khung giờ từ 7 - 9 giờ sáng và 4 - 6 giờ chiều. Chó, mèo thả rông bị bắt sẽ được đưa về nơi tạm giữ là Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường. Theo UBND phường Tam Bình, đây là bước chuẩn bị nhằm tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý và phòng, chống (PC) bệnh dại tại địa phương.

Ra quân bắt chó thả rông

Các thành viên trong đội được trang bị dụng cụ hỗ trợ: vợt, lồng, bao, áo, thẻ đeo, xe chuyên dụng. Mỗi ngày đội ra quân, hàng chục con chó bị bắt giữ. Công an phường có nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Trạm Y tế phường sẵn sàng xử lý phơi nhiễm bệnh dại và Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị có trách nhiệm tham mưu, lập biên bản, xử phạt. Thông qua đợt ra quân lần này, UBND phường Tam Bình tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các gia đình, cá nhân nuôi chó, mèo và vật nuôi chấp hành nghiêm quy định về quản lý, nuôi nhốt; thực hiện tiêm phòng bệnh dại đầy đủ; tuyệt đối không thả rông chó, mèo ra đường phố, KVCC để tránh bị bắt giữ hoặc xử phạt hành chính.

Dịp này, UBND phường Tam Bình cũng khuyến cáo, để chủ động PC bệnh dại, mỗi người dân cần bảo đảm an toàn, phải đeo rọ mõm, xích giữ, dắt vật nuôi cẩn thận khi đưa ra khỏi nhà. Quản lý chặt chẽ chó, mèo và các vật nuôi trong gia đình, không để chạy rông ra nơi công cộng. Thực hiện tiêm vắc-xin phòng bệnh dại đầy đủ, đúng lịch cho chó, mèo; không tiếp xúc, trêu chọc ĐV có biểu hiện bất thường, nghi mắc bệnh dại. Ông Nguyễn Minh Điền - Chủ tịch UBND phường Tam Bình - cho rằng, việc ra quân không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vật nuôi mà còn hướng đến xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giữ gìn môi trường sống an toàn, văn minh trên địa bàn phường.

Tương tự, tại P. Dĩ An, TPHCM, Tổ bắt chó thả rông cũng tuần tra tại Khu Trung tâm Hành chính, Công viên Dĩ An, quảng trường và những KVCC; bắt ĐV thả rông trên các tuyến đường Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thị Minh Khai, ĐT743, một số hẻm trên các đường Nguyễn Tri Phương, Lê Văn Tách cùng khu vực lân cận; bắt giữ 25 con chó thả rông, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và an toàn cho người dân khi vui chơi, sinh hoạt tại KVCC.

Chó thả rông không rọ mõm gây nguy hiểm cho người đi đường

Theo bà Trần Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch UBND phường Dĩ An, sau ngày ra quân, tổ tuần tra đã phát hiện, bắt giữ hàng chục con chó, mèo bị các hộ dân thả ra đường. Qua công tác này, tổ cũng đã tuyên truyền để người dân nắm được các quy định đối với chủ của vật nuôi. UBND phường Dĩ An đề nghị người dân nâng cao ý thức, thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý, chăm sóc vật nuôi; không thả rông chó, mèo; đồng thời chấp hành các quy định khi đưa vật nuôi đến KVCC, góp phần xây dựng P. Dĩ An văn minh, an toàn, sạch đẹp.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Cũng theo bà Trần Thị Thanh Thủy, việc bắt giữ thú cưng trên địa bàn thành phố được thực hiện theo 4 giai đoạn. Trước hết, địa phương tập trung tuyên truyền các quy định về chăn nuôi, thú y và quy trình xử lý ĐV thả rông để người dân nắm rõ. Tiếp đó, các đơn vị chuẩn bị nhân lực, phương tiện, dụng cụ chuyên dụng và khu vực tạm giữ vật nuôi trước khi tổ chức ra quân. Quá trình triển khai, tổ quản lý, bắt giữ và xử lý ĐV thả rông sẽ phối hợp với công an (CA) phường, lực lượng An ninh cơ sở, Trạm Chăn nuôi và Thú y Khu vực 4 cùng các đơn vị liên quan tuần tra, tiếp nhận phản ánh của người dân, tổ chức bắt giữ theo quy định.

Nhiều chó thả rông trên đường đã bị bắt giữ

Dịp này, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cũng ban hành công văn gửi UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố về việc hướng dẫn công tác bắt chó thả rông, quy trình hoạt động và xử lý trong quá trình thực hiện. Đây là căn cứ để UBND các địa phương thành lập tổ bắt chó thả rông, xử lý... nhằm góp phần bảo đảm an toàn dịch tễ trong công tác PC bệnh dại trên địa bàn thành phố.

Để công tác bắt, xử lý chó thả rông trên địa bàn đạt hiệu quả, UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố thực hiện các bước sau: Bước 1: Tổ chức thông tin tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và trách nhiệm của chủ nuôi chó, mèo cùng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm. Bước 2, thành lập đội chuyên trách bắt chó thả rông. Bước 3, lập quy trình và xử lý chó thả rông. Theo đó, việc thành lập đội bắt chó thả rông tùy tình hình thực tiễn của UBND phường, xã, đặc khu; cần tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, công tác PC bệnh dại trên ĐV, tiến tới PC bệnh dại trên người.

Điều 7 Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020), phạt tiền từ 1 triệu đồng - 2 triệu đồng đối với hành vi: không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Không tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng cũng bị phạt tiền theo mức tương tự.