Xử phạt nặng thanh niên 17 tuổi nửa đêm lái xe lạng lách, đánh võng trên quốc lộ

Theo Page Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh, vào lúc 0 giờ 13 phút ngày 18/10/2026, một thanh niên 17 tuổi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 17, đoạn qua xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh.

Dù chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô theo quy định, nhưng thanh niên này vẫn ngang nhiên thực hiện những cú đánh lái nguy hiểm, thậm chí còn quay video đăng tải lên mạng xã hội.

Từ chính đoạn video tưởng để khoe "bản lĩnh" trở thành bằng chứng giúp lực lượng Công an xác minh, xử lý hành vi vi phạm.

Hình ảnh nam thanh niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường (ảnh cắt từ clip của Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh)

Qua công tác kiểm soát, Công an phường Bắc Giang đã phát hiện, thu thập video ghi lại hình ảnh Trần Văn B (SN 2009, trú tại xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 98H1-276.xx lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 17.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản đối với các hành vi điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi theo quy định và lạng lách, đánh võng trên đường bộ.

Theo cơ quan chức năng, hành vi lạng lách, đánh võng bằng xe mô tô có khung phạt từ 8 đến 10 triệu đồng đối với người thành niên; người chưa đủ 18 tuổi được áp dụng quy định xử phạt riêng. Ngoài ra, chủ xe còn bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh đề nghị các bậc phụ huynh quản lý chặt chẽ phương tiện, quan tâm đến sinh hoạt của con em, đặc biệt vào ban đêm; tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật phải bắt đầu từ gia đình, không thể phó mặc cho nhà trường và lực lượng Công an.